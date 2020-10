Le notizie del giorno – La morte misteriosa del calciatore, la talpa nello spogliatoio e la causa alla showgirl

Le notizie del giorno – Una notizia triste sconvolge il mondo del calcio: è morto Finn Kitson, calciatore e studente della Chambridge University. E’ stato trovato senza vita nella hall del residence per studenti in cui viveva da qualche giorno dopo il nuovo lockdown britannico. Ancora non sono chiare le cause del decesso, sembra che il calciatore soffrisse di disturbi d’ansia a causa delle nuove misure per l’aumento dei casi da Coronavirus. Come riposta il Daily Mail la morte del ragazzo non è sospetta e non legata al Covid, ma la famiglia vuole vederci chiaro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un momento delicato in casa Celtic. La squadra è reduce dalla sconfitta contro i rivali storici dei Rangers e al momento occupa il secondo posto in classifica con 4 punti di distacco ma con una partita da recuperare. Ma è scoppiato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio. Il tecnico Neil Lennon ha denunciato la presenza di una ‘talpa’, qualcuno avrebbe comunicato ai media la formazione anti-Rangers: “Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy ma qualcuno spiffera i nostri segreti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ilaria D’Amico ha detto basta, almeno per il momento, al mondo del calcio. Si occuperà di altro in televisione, adesso la giornalista ha deciso di svelare alcuni retroscena che riguardano la vita privata. “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei“, Ilaria D’Amico torna a parlare della sorella Catia in un’intervista al settimanale F di Cairo Editore. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Una causa milionaria nei confronti di Sara Croce, ‘Bonas’ del programma televisivo ‘Avanti un altro’. La modella è chiamata a rispondere di una cifra che va oltre il milione di euro “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’imprenditore in questione è il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi. È quanto apprende l’Adnkronos. La difesa parla di una vera e propria truffa, all’inizio della frequentazione tanti regali: un gioiello Bulgari da 50mila euro o un orologio e un bracciale Cartier. Sfoglia la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Sara Croce.