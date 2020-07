Le notizie del giorno – Nuovo scandalo nel calcio italiano, la delusione dei tifosi della Juve e due gravi lutti

Le notizie del giorno – Un… “terremoto”. Com’è attualmente in campo. Ante Rebic show in un’intervista a Sport Week. L’attaccante del Milan ha affrontato numerosi temi, tra passato, presente e futuro. Qui estrapoliamo la parte in cui parla della rimonta contro la Juve, di Higuain e Bernardeschi e della provocazione di Szczesny. “So quali sono le mie qualità – dice – sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento, altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: ‘Perdi 2-0, non fare il fenomeno’. Non gli rispondo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 79 anni, in seguito ad un tumore, Silvio Marzolini. Ex nazionale argentino, è stato tra i promotori del ruolo di “terzino moderno”. Da allenatore, ha permesso a Maradona di vincere il suo primo titolo in assoluto, quando il Pibe de Oro era al Boca agli albori della carriera. E’ proprio l’ex campione del Napoli a ricordarlo su Instagram. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un nuovo clamoroso scandalo di calcioscommesse rischia di portare pesantissime conseguenze al campionato italiano, esattamente in Serie C. La novità è che, questa volta, potrebbe essere coinvolto un arbitro. Secondo quanto ricostruito, la Procura di Roma starebbe indagando su puntate anomale in Serie C e campionato Primavera, tutto è nato dalla sospensione di una gara per l’infortunio dell’arbitro. L’episodio sarebbe successo prima del lockdown (nel mese di gennaio) e per il momento non ci sarebbero indagati. Secondo quanto riporta Repubblica, le agenzie di betting hanno avvisato di flussi anomali su una partita di Serie C. Sono state scommesse cifre importanti su un risultato diverso da quello che stava maturando in campo. A quel punto il match è stato sospeso per l’infortunio di un arbitro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una tragedia ha scosso il mondo dello sport nelle ultime ore. Ekaterina Alexandrovskaya, pattinatrice russa e campionessa mondiale junior, è stata trovata morta a Mosca, vicino casa sua. Una fonte delle forze dell’ordine, come scrive l’agenzia russa Tass, ha informato che si è trattato di suicidio, aggiungendo che la pattinatrice aveva già tentato di porre fine alla sua vita, dopo un infortunio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Pochettino come possibile sostituto di Sarri alla Juve in caso di separazione tra le parti. Un rumors, più che altro. Una voce. Nulla più, ad oggi. Le valutazioni saranno fatte a fine stagione, in base agli obiettivi raggiunti. Al momento, al di là degli incontri e dei confronti, la dirigenza è concentrata al campo. Ma, si sa, quando una voce, una notizia, diventa virale, il “termometro social” sale. Pochettino al momento è in tendenza su Twitter e tanti sono i tifosi ad esprimere un pensiero sulla sua eventuale scelta. La maggior parte, bisogna dirlo, non è d’accordo. “Non ha vinto niente“, si legge. Oppure: “Farà la fine di Giampaolo e De Boer“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.