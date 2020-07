Le notizie del giorno – Omicidio in una sparatoria, la lettera inviata all’Inter e l’allenatore esonerato

Le notizie del giorno – Qualche momento di tensione per il presidente del Brescia Massimo Cellino. Come riporta Gazzetta.it, nella giornata di domenica due malviventi hanno provato a rubargli l’orologio fuori da un supermercato a Padenghe (Brescia). Il numero uno delle Rondinelle, però, è stato bravo a sventare la rapina reagendo con tempestività. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio, e più precisamente il difensore 27enne del Tottenham Serge Aurier. Suo fratello Christopher, infatti, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta verso le 5 nella zona industriale della periferia di Tolosa. Ad affermarlo è Europe 1, che riferisce che il fratello, di un anno più piccolo del calciatore, ha riportato ferite all’addome ed è morto qualche ora dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ andato via un pezzo di storia del pallone, si tratta di Wim Suurbier, non è riuscito a superare la gravissima emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel mese di aprile. Era considerato come uno dei calciatori più forti del calcio olandese degli anni ’70, qualche tempo fa era stato ritrovato dalla ex moglie in pessime condizioni. Grande protagonista con la maglia dell’Ajax, in totale ha giocato 509 partite, vincendo 3 Coppe dei Campioni consecutive dal 1971 al 1973 e sette titoli nazionali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

II rendimento dell’Inter dopo il lockdown non è stato di certo entusiasmante, la squadra di Antonio Conte ha fallito diverse occasioni per rientrare pienamente in corsa per lo scudetto. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Antonio Conte, nel mirino il gioco ma anche e soprattutto alcune scelte di formazione e le sostituzioni. Ma, sono tanti sotto esame, compresi Marotta e Ausilio. L’allenatore non è rimasto soddisfatto della campagna acquisti, errori che si sono confermati anche nel mercato di gennaio. Il presidente Zhang sta affrontando tanti problemi e, tra questi secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe anche una mail a lui indirizzata e partita da un computer della Pinetina. Il numero uno del club è stato messo a conoscenza di quelli che sono considerati gli errori commessi nella programmazione della stagione 2019-2020 e anche sono state specificate le linee guida da tenere per il prossimo mercato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lutto nel mondo del calcio, in particolar modo di quello calabrese. Si è spento infatti Giuseppe Cosentino, ex presidente del Catanzaro dal 2011 al 2017. L’imprenditore è deceduto in seguito alle complicanze emerse dopo un intervento di routine in una clinica privata a Villa San Giovanni. Dopo l’operazione, Cosentino ha accusato un forte dolore di stomaco e nell’arco di poco tempo le sue condizioni si sono aggravate. E’ stato così necessario il trasferimento urgente presso l’ospedale di Polistena, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Un rapporto che si è via via incrinato dallo scorsa estate. Federico Chiesa e la Fiorentina sono ai ferri corti. La volontà di trasferirsi alla Juventus, i tentativi di Commisso di convincerlo a restare in viola e una stagione sottotono. Prestazioni sempre più deludenti nelle ultime settimane, tanto da relegarlo anche in panchina per diverse partite. Anche ieri, nella gara contro il Verona, l’esterno d’attacco della Fiorentina è rimasto fuori dall’11 iniziale. E ieri, proprio dopo il gol dell’1-1 dell’ex attaccante del Milan, Chiesa ha nuovamente fatto parlare di sé. Si è avvicinato alle telecamere e si è portato il dito alla bocca, come a zittire qualcuno. Una scelta discutibile visto il momento difficile in casa Fiorentina, con i viola poco sopra la zona retrocessione e incapaci di vincere in casa da oltre sei mesi. E quel rapporto già difficile è sembrato rompersi definitivamente in quel gesto. Come quando Riccardo Montolivo si mise le mani alle orecchie rivolgendosi alla curva Fiesole. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Il Partizani Tirana, come riporta la stampa estera, ha deciso di esonerare l’allenatore Adolfo Sormani, allontanati anche i collaboratori tecnici Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia. Il motivo del ribaltone? Il tecnico genovese si era rifiutato di andare in panchina nel derby di venerdì sera contro l’FK Tirana. La decisione è arrivata dopo la notizia della positività al Coronavirus di ben 5 calciatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Il futuro d James Rodriguez è ancora tutto da decidere, il colombiano ha dimostrato di essere un ottimo calciatore in grado di fare la differenza, ma le ultime stagioni non sono state entusiasmanti. Il calciatore ha festeggiato ieri il compleanno, 29 anni trascorsi a gran livello dal punto di vista sportivo. E probabilmente non solo. Sono arrivati auguri ‘piccanti’ da parte della pornostar Kendra Lust che già in passato era stata protagonista di voci di gossip proprio con il giocatore. “Tanti auguri James Rodriguez, spero ti sia piaciuto”, si legge sul profilo Twitter della donna. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.