Le notizie del giorno – Una partita di campionato rinviata, le rivelazioni piccanti su Balotelli

Le notizie del giorno – 19 positivi al Coronavirus tra Sporting Lisbona e Gil Vicente, prima divisione portoghese, e gara annullata. La partita, valevole per la prima giornata di campionato, non verrà disputata adesso, come da calendario. Tra i positivi, oltre a numerosi calciatori e membri dello staff, anche i due allenatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Ripdorf, club di dilettanti tedesco, durante la partita con l’Holdenstedt ha deciso di rimanere a distanza dagli avversari per paura del Coronavirus. I padroni di casa, militanti nella Regionaliga della Bassa Sassonia, hanno schierato il numero minimo di giocatori (7) perché i loro avversari erano entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Nonostante i test fossero risultati negativi, secondo il Ripdorf non c’erano le condizioni di sicurezza per giocare il match, il club aveva richiesto il rinvio. Ma la Federazione locale ha respinto la proposta. E a quel punto, visto che rifiutandosi di scendere in campo i calciatori avrebbero dovuto pagare una multa di circa 200 euro, hanno deciso di giocare ma in palese inferiorità numerica: 11 contro 7. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ottime notizie in vista del ritorno in campo del campionato di Serie A. Spadafora aveva annunciato il via libera per l’ingresso di 1000 spettatori a ogni competizione sportiva, la prima Regione ad aver firmato l’ordinanza è stata l’Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini ha concesso la deroga per le partite Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mario Balotelli continua la ricerca ad una nuova squadra per provare a tornare grande protagonista. Ma continua a tenere banco, come al solito, anche la vita privata, le voci sono aumentate dopo l’ingresso del fratello di SuperMario al GFVip. Come concorrente c’è anche Dayane Mello, la modella sembra innamorata dell’ex calciatore del Brescia, come confessato durante il programma: “Ha segnato la mia vita. Ho sempre voluto stare con lui. È una persona a cui tengo tantissimo. Quando sto con lui divento nervosa, è una cosa che senti solo quando una persona ti piace tantissimo. Quando sto con lui il mio cuore fa tu-tum, è più forte di me, mi sento come una di 15 anni”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini della bellissima Dayane Mello.