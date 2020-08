Le notizie del giorno – Paura nel calcio, aggressione e allenatore all’ospedale, club in grave crisi

Le notizie del giorno – Carlo Testa, titolare del Torino Store di Piazza Castello nonché ex conduttore di diversi programmi televisivi dedicati ai granata, è stato vittima di un’aggressione di fronte al suo negozio. E’ stato colpito alla schiena da uno sconosciuto e adesso si trova in ospedale per degli accertamenti. E sul web sono arrivati tantissimi messaggi di auguri di pronta guarigione e di condanna del gesto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Prosegue la contestazione al presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. In diverse zone di Genova sono comparsi adesivi contro il numero uno blucerchiato: cartelli raffiguranti il volto del patron doriano all'interno del segno di divieto. Un rapporto che rimane teso, come dimostra la nota ufficiale emessa dalla Federclubs: "Sotto la gestione Ferrero c'è stata una pianificazione disastrosa della stagione e un mercato quasi inesistente".

Non è un periodo facile per le squadre di calcio. La maggior parte dei club devono fare i conti con gravi problemi economici dovuti alla pandemia, il Coronavirus potrebbe portare pesanti conseguenze. Tra queste c'è anche l'Arsenal, il club inglese ha comunicato di voler procedere con qualche licenziamento.

Un allenatore italiano è stato colpito dal Coronavirus: si tratta di Cristiano Bergodi, ex calciatore – tra le altre – di Pescara e Lazio ed attuale allenatore del Csu Craiova in Romania. Dopo i controlli di tre settimane fa, quelli di squadra, era risultato negativo, mentre l'ultimo test ha evidenziato la positività. Bergodi, secondo quanto riferiscono i media del posto, si trova attualmente in ospedale e dovrà restare in isolamento per due settimane saltando anche l'ultima gara di campionato contro l'Astra Giurgiu.

Si susseguono frenetiche le news riguardanti il passaggio di proprietà in casa giallorossa, tra ultimatum, offerte concrete, rilanci, interessi e tempistiche ridotte. E così, secondo quanto trapela direttamente dal Kuwait, l'unico avversario di Friedkin nella corsa all'acquisto del club capitolino – Al Baker – si sarebbe ritirato definitivamente, spianando la strada al magnate texano che nel frattempo aveva rilanciato di altri 30 milioni. Adesso, la strada per lui sembra spianata e si attendono soltanto le novità da Pallotta. Così, sui social, i supporters romanisti esprimono i più disparati pensieri su questi ultimi aggiornamenti. Noi abbiamo raccolto come sempre alcune espressioni dal web.