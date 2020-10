Le notizie del giorno – Polveriera in casa Juventus, lo sfottò di Wanda Nara e l’indiscrezione sull’attaccante

Le notizie del giorno – Manila Nazzaro è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, la coppia ha già annunciato il matrimonio. L’ex Miss Italia è stata sposata con un altro ex calciatore Francesco Cozza, bandiera del passato della Reggina. La conduttrice svela alcuni retroscena in un’intervista a Verissimo. “Quella con Francesco è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base della relazione. Sono stata male. Nel 2016, il giorno del mio compleanno lui non venne e io decisi di lasciarlo. Poi ho scoperto che, mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio. C’eravamo già allontanati nel 2013, quando ho scoperto di avere una malattia autoimmune alla tiroide, la sindrome di Basedow”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Il divorzio tra l'Inter e Mauro Icardi non è stato dei più semplici, il rapporto con i tifosi si è sviluppato tra amore e odio. Ieri si è disputato il derby tra Inter e Milan con il successo dei rossoneri grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. E Wanda Nara ha deciso di pungere i nerazzurri con una Stories su Instagram che ha scatenato la reazione da parte dei social. La moglie di Mauro Icardi ha postato una foto con il calciatore con la maglia dell'Inter, accompagnandola con questa didascalia: "non c'è derby senza amore, complimenti ai miei amici del Milan".

Non è un buon momento in casa Juventus. I bianconeri sono reduci dal brutto pareggio contro il Crotone, la sfida di ieri allo Scida ha fatto emergere tutte le difficoltà tecniche e tattiche di una squadra stravolta dalla scelte in panchina e sul mercato. La squadra è ancora un cantiere aperto ed il club deve fare i conti con qualche momento di nervosismo. E' scoppiato il caso Paulo Dybala, il calciatore è reduce da un infortunio e dalla trasferta per la Nazionale, ma aveva recuperato ed era a disposizione dell'allenatore Andrea Pirlo. Non è stato preso in considerazione nemmeno per un minuto. Secondo quanto riporta 'TuttoSport' l'argentino non avrebbe preso benissimo il suo mancato impiego e si sarebbe sfogato duramente con Paratici nel tunnel degli spogliatoi di Crotone.

Inizio di stagione deludente in casa Fiorentina, i viola non sono andati oltre il pareggio contro lo Spezia (2-2 il risultato finale). Doppio vantaggio per la squadra di Beppe Iachini con le reti di Pezzella e Biraghi, poi la reazione dei padroni di casa che hanno raggiunto il pari con Verde e Farias. Nel frattempo emerge un retroscena su un momento di tensione. Come riporta firenzeviola.it scintille in panchina tra Cristiano Biraghi e il vice di Beppe Iachini, Giuseppe Carillo.

Paulo Dybala deve fare i conti con alcuni momenti di tensione con la Juventus dopo il mancato ingresso contro il Crotone, nel frattempo iniziano a circolare voci sulla fidanzata. Oriana Sabatini è tornata in Argentina e proprio dal suo paese arrivano indiscrezioni su una possibile gravidanza. Sono arrivate domande nei confronti del giornalista Angel De Brito che ha risposto così: "Gliel'ho chiesto ma lei ha negato. Secondo Andrea Tabpada (giornalista) sarebbe di due mesi".