Le notizie del giorno – Il retroscena Messi-Inter, accuse alla Juve e novità sul futuro di due squadre di A

Le notizie del giorno – Conferme, smentite, ribaltoni ed ironia. Sono ore confuse in casa Torino, il club granata ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A dopo il pareggio contro la Spal, adesso a tenere banco è però il futuro del club. Stanno circolando voci su un possibile passaggio di mano dopo l’ultima stagione deludente, il presidente Urbano Cairo ha però smentito. Altri due imprenditori sarebbero interessati all’acquisto del club. Giuseppe Pipicella, uno dei due advisor in azione ha parlato a ‘TuttoSport’. “Io rappresento un cliente, un imprenditore che ha una capacità economica personale molto importante. Arriva da una carriera brillante, di alto livello imprenditoriale. E’ una persona molto riservata, il suo nome non è sulla bocca di tutti. Ma non gli interessa, nel suo settore è un imprenditore molto importante”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le indiscrezioni, adesso qualche conferma. Stefano Versace, giovane imprenditore italiano che ha raggiunto il successo negli USA grazie ad una catena di gelaterie ha in mente di acquistare la Sampdoria. La situazione è stata spiegata dal diretto interessato, con un messaggio pubblicato sul profilo Facebook. “Oggi sono usciti alcuni articoli che legavano il mio nome alle trattative per l’acquisto della Sampdoria. Non essendo nella mia indole, né nel mio orizzonte etico, non ho smentito. Non ho detto quelle classiche frasi del tipo: ma no, non mi interessa, figuriamoci, non mi sono messo a fare quei giochini di depistaggio tanto in voga in questo mondo. Anzi, al contratrio, ho condiviso io stesso la notizia sulle mie pagine social. Perché la notizia è fondata, e allora tanto vale chiarirla. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Cristiano alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere. Per noi, come per ogni squadra italiana, ci sarebbero dei costi fuori da ogni parametro e un rischio d’impresa altissimo”. Era il 17 gennaio 2018 e così parlava a Sky Beppe Marotta, allora A.D. della Juventus, in merito ad una possibile trattativa tra i bianconeri e Ronaldo. Vi ricorda qualcosa? Non ci vuole molto a capire. Cambiano le squadre, cambiano gli interpreti, ma non cambiano le strategie dell’interlocutore, che a questo punto fanno pensare. Marotta parlava di un possibile approdo di Ronaldo alla Juve come se fosse assoluta fantascienza. Peccato, però, che pochi mesi dopo il trasferimento divenne realtà. Ora ci risiamo. Marotta è all’Inter e Messi è stato accostato più volte ai nerazzurri di recente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’assistente allenatore dell’Aston Villa, John Terry, ha deciso di partire in vacanza insieme a sua moglie per festeggiare la permanenza della sua squadra in Premier League. Una scelta che ha scatenato una bufera sui social, poiché contravviene alle norme anti-Coronavirus. Terry ha scelto l’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo. Sui social gira una foto in cui sorseggia insieme alla sua compagna un drink sull’aeroplano. Ma non solo i social si sono indignati. Anche il ‘The Sun‘ ha criticato pesantemente la scelta di Terry e la risposta dell’ex difensore del Chelsea non si è fatta attendere: “Questo st… scrive cose senza senso sulla mia famiglia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un nome che sta infiammando l’estate dei tifosi della Lazio: David Silva. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere forte e di poter vincere anche lo scudetto, ma per competere ancora di più ha bisogno di calciatori di maggiore spessore. E considerando anche la qualificazione in Champions League, sarà necessario effettuare investimenti sul fronte mercato. Tare si è dimostrato come uno dei migliori direttori in circolazione e nelle ultime settimane si è messo in fila per l’ex Manchester City. Il presidente Lotito ha in mente di alzare l’asticella, David Silva lo stuzzica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Continuano ad arrivare reazioni sul numero degli scudetti della Juventus, sono 36 ma i bianconeri continuano ad esporne 38. Su CalcioWeb abbiamo espresso ampiamente il nostro pensiero, su questo avviso anche Franco Carraro, presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale ed ex presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Una società come la Juventus che rappresenta la squadra che ha dato quanti più giocatori alle Nazionali farebbe bene a non esporre con arroganza quel messaggio di 38 scudetti perché due le sono stati revocati dalla giustizia sportiva”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

