Le notizie del giorno – Il retroscena in Serie A ed il nuovo caso, il divorzio dell’allenatore

Le notizie del giorno – Nuovo caso di Coronavirus legato al calcio italiano. Lega Serie A comunica che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato nella giornata di ieri. Sintomatico è in isolamento presso la propria abitazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Buone notizie in casa Genoa, come conferma il comunicato ufficiale del club rossoblu non sono state riscontrate altre positività al Coronavirus. Un calciatore risultato positivo è Zappacosta, intervistato all’Equipe ha affermato: “Sarebbe potuto accadere in qualsiasi club, i rischi sono alti, bisogna riflettere e trovare soluzioni. E’ cominciato con Mattia Perin, il giorno prima di avere sintomi era negativo. Poi non appena è stato trovato positivo è finito in isolamento. Il problema è che il giorno in cui il tampone era positivo, era già contagioso e aveva contaminato già qualcuno in spogliatoio. E da lì è iniziato tutto. Ma i tamponi successivi fatti agli altri giocatori erano negativi, anche se molti di noi eravamo già contagiati, me incluso. Ma non avevamo scelta, dovevamo comunque andare a Napoli visto che la partita era stata confermata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’allenatore Walter Zenga ha annunciato il divorzio dalla moglie Raluca Rebedea. L’Uomo Ragno ha spiegato la situazione attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram.“Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni! Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati, sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi!” (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Giorgia Palmas è diventata mamma. Grande festa per l’ex Velina che ha messo al mondo una bellissima creatura con il compagno Filippo Magnini. La conduttrice televisiva è una grande appassionata di sport, recentemente è stata madrina del Giro d’Italia, poi ha fatto parte anche di Milan Tv, in quanto grande tifosa rossonera. Si si conferma sempre più sexy come dimostrano alcuni scatti pubblicati sui social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY.

Il portiere Karius è diventato ‘famoso’ a causa di errori clamorosi, il più grossolano è stato quello in finale di Champions League con la maglia del Liverpool, ma anche l’esperienza successiva con il Besiktas non è stata di certo positiva. Al suo fianco può invece contare su una sicurezza: Sophia Thomalla. La modella si prepara per una nuova avventura come presentatrice. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.