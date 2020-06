Le notizie del giorno – Sesso in diretta, tensione in casa Juve. Calciatore morto annegato

Le notizie del giorno – Sarri e Pjanic ai ferri corti. Il bosniaco, già tentato dal Barcellona, sta diventando un “problema” per la Juventus. Le prestazioni in Coppa Italia sono state tutt’altro che convincenti e l’allenatore toscano ha deciso di tenerlo a riposo contro il Bologna. Al suo posto è pronto Bentancur. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, però, all’origine della decisione ci sarebbero altre questioni, oltre a quelle tecnico-tattiche. Tra Sarri e Pjanic alcune tensioni in allenamento. Il tecnico ha però negato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragico lutto in Spagna. Jorge Sanchez Vaca, 17enne della cantera del Las Palmas, è annegato mentre si stava facendo il bagno nel Canale di Orellana nella zona di Don Benito, comune dell’Estremadura, regione nella quale risiede la sua famiglia. Il ragazzo era lì insieme ad un amico 15enne, anche lui deceduto. I soccorritori, prontamente intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare la dipartita dei due giovani. La notizia della scomparsa è stato confermata proprio dal Las Palmas, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Addio ad una leggenda del calcio iracheno: Ahmed Radhi è morto per le complicazioni legate al Coronavirus. Era stato ricoverato a Baghdad, poi giovedì era stato dimesso prima del peggioramento fatale. Radhi è stato uno dei migliori marcatori dell’Iraq: suo l’unico gol della selezione asiatica ai Mondiali, contro il Belgio nella Coppa del Mondo 1986. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Scena hot in diretta televisiva, il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Il protagonista è stato Ivan Gonzalez, conosciuto per partecipazioni a Temptation Island Vip, Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Poi ha fatto ritorno in Spagna, ma è rimasto sempre nel mondo della televisione. Notte di passione davanti le telecamere con Oriana Marzoli, anche lei ex tronista, durante il programma di Telecinco La casa fuerte. In alto la FOTOGALLERY con le scene hot (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).