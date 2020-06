Le notizie del giorno – Lo sfottò di Douglas Costa, l’ex Napoli in povertà e le giocatrici in topless

Le notizie del giorno – Il rapporto tra Douglas Costa e i social network è abbastanza ricco di spunti, curiosità, ironia e – come l’altro giorno quando si è beccato con un tifoso insultandolo – a volte supera il limite. Ma questa volta cosa ha fatto il brasiliano? Ha pubblicato una foto con la maglia della Juventus in cui scruta l’orizzonte. Chiaro il riferimento a Lazio e Inter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ha fatto parte del Napoli che con Maradona vinse lo scudetto nel 1987. A vederlo oggi non si direbbe, ma Pietro Puzone, classe ’63, giocava da centrocampista negli azzurri che hanno vinto un campionato e una Coppa Italia, pur collezionando pochissime presenze in prima squadra. Quel ragazzo di Acerra, cresciuto nelle giovanili partenopee, era spesso compagno di Maradona nelle notti di vita mondana. Nel 2015 si adoperò per raccogliere fondi e permettere ad un bambino gravemente malato di sottoporsi ad un’importante operazione chirurgica. Una partita di beneficenza che il Napoli non aveva autorizzato, ma Pietro Puzone non si arrese. Insieme a Maradona e a gran parte di quella squadra scudettata si presentò su un campo di periferia, fangoso e giocò per dare una speranza a quel bimbo. In carriera ha vestito anche le maglie di Catania, Spezia e Ischia Isolaverde, ultima tappa di una carriera chiusa precocemente a soli 27 anni. Oggi, Pietro Puzone vive un momento difficile. A segnalare la sua vicenda è stato un ascoltatore de ‘La Radiazza’, trasmissione in onda su ‘Radio Marte’, che ha scritto al conduttore, Gianni Simioli, come riporta ‘Il Mattino’: “Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ già bollente l’estate. E’ arrivato il momento di rilassarsi al mare, dopo mesi veramente difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Il mondo della pallavolo ha deciso di fermarsi, subito dopo il lockdown si è deciso di non riprendere e di sospendere tutti i campionati. C’è voglia di tornare in campo, le giocatrici si stanno già preparando per la prossima stagione. Nel frattempo le stelle del volley si godono un pò di relax: Miriam Sylla, Sara Loda e Raphaela Folie hanno raggiunto Alessia Orro nella sua terra, la Sardegna. In alto la GALLERY con tutte le immagini in spiaggia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)