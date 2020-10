Le notizie del giorno – Il sospetto sull’ex Juve, il brutto gesto del milanista e il lieto evento per l’interista

Le notizie del giorno – Il derby ha regalato grosse emozioni, altra prova di forza del Milan che ha vinto il derby con il risultato di 1-2. L’Inter ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo dopo la positività al Coronavirus di alcuni calciatori, Pioli invece ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato decisivo con una doppietta. Nel frattempo un calciatore del Milan è finito nella bufera: stiamo parlando di Davide Calabria. Il terzino rossonero ha alzato il dito medio al termine della partita, durante i festeggiamenti per i 3 punti conquistati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta in casa Milan, l’avvio di stagione della squadra nerazzurra non è stato entusiasmante. Gli ultimi mesi non sono stati positivi per il difensore Skriniar, buone notizie invece dal punto di vista personale. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato su Instagram, è nata la figlia che aspettava insieme alla compagna Barbora Hroncekova. E’ la prima figlia per Skriniar. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Martin Bengtsson è un ex calciatore, adesso ha cambiato vita: è diventato un bassista. E’ conosciuto anche in Italia per il passato all’Inter, non è riuscito a sostenere da solo le pressioni di una piazza così importante. Le aspettative lo hanno portato alla depressione ed al successivo ritiro dal calcio. “Spero che quanto accaduto sia di insegnamento ai ragazzi, non bisogna vergognarsi di dire di essere stati depressi e malati. Finché sono rimasto all’Inter non ero in grado di guarire, ho dovuto contattare uno piscanalista ma mi ha aiutato anche la scrittura che è diventata il mio nuovo lavoro. Nel calcio sei sempre in competizione, anche tra compagni, e poi bisogna mostrare sempre mascolinità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Juventus e Barcellona hanno concluso uno scambio un pò a sorpresa: Arthur per Pjanic. L’impatto dei due calciatori con le nuove maglie non è stato entusiasmante, particolarmente deludente il rendimento del bosniaco. Il calciatore è sembrato nettamente in ritardo rispetto ai compagni, al momento lavora ad un ritmo inferiore e non paragonabile al resto della squadra. L’aver contratto il Coronavirus rappresenta un fattore che l’ha obbligato a fermarsi per qualche settimana, ma secondo quanto circola dalla Spagna c’è anche il sospetto che Pjanic si sia lasciato andare un pò troppo in estate con un atteggiamento non proprio da professionista. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brutta sconfitta per l’Inter nel derby di campionato contro il Milan, 1-2 il risultato finale con la doppietta dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, per i nerazzurri inutile la rete di Lukaku. Nel complesso buona prestazione anche per l’attaccante Lautaro Martinez, l’argentino sta crescendo partita dopo partita e l’intenzione è quella di tornare al livello della prima parte della scorsa stagione. La sconfitta contro i rossoneri rappresenta una brutta botta, a consolare il ‘Toro’ ci pensa Agustina Gandolfo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.