Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo dello sport, la confessione su Messi e caos de Ligt

Le notizie del giorno – Un’altra bomba dopo quella di ieri riguardante Messi e le possibilità che non rinnovi con il Barcellona. L’argomento è sempre l’argentino, ma a parlarne in certi termini è l’ex campione brasiliano Rivaldo: “Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus – riporta SportMediaset – Se ciò accadesse ci sarebbe un ‘boom’ e credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragedia nel mondo del ciclismo. E’ morta a Brescia Roberta Agosti, moglie dell’ex ciclista Marco Velo, braccio destro del ct della Nazionale azzurra di ciclismo David Cassani. La donna, cinquant’anni, era tesserata per il Team Millennium di Brescia. Fatale un incidente nelle campagne di Lonato. La Agosti stava percorrendo un tratto di strada insieme ad alcuni amici, tra cui il marito, quando – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe stata travolta da un camion. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fiorentina-De Rossi, è arrivata la smentita ufficiale. E’ stato lo stesso presidente viola Rocco Commisso a rilasciare alcune dichiarazioni al sito del club, precisando quanto circolava ieri in merito alla possibile scelta dell’ex centrocampista della Roma come prossimo allenatore dei toscani. Di seguito la nota. “In riferimento alle recenti notizie rilasciate dai media sportivi, è intervenuto dall’America il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha così commentato: “Leggo e vedo ogni giorno sui media un nuovo mister o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. Fino all’altro ieri tutti davano per già fatta la scelta su un nuovo allenatore, ieri sera invece è stato presentato come scelta mia e della Società un ennesimo nuovo mister. Al mio arrivo durante il calcio mercato avevo già detto come ero stupito di tutte le Fake News che leggevo o sentivo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Altro giro, altro rigore per fallo di mano di de Ligt. Dominio per la Juventus nel derby di campionato contro il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro grazie alla reti di Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e autogol di Djidji, per gli ospiti rete dal dischetto di Belotti. Proprio questo episodio ha fatto molto discutere, sono arrivate come al solito le reazioni da parte dei social. Su Twitter un utente scrive: “Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di Caicedo?”, scrive un utente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

SFOGLIA LA FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi dai social.