Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo dello sport, la maglia della Juve ed il valzer di allenatori

Le notizie del giorno – Arrivano nuovi dettagli in casa Roma sulla cessione del club da Pallotta a Friedkin. L’opa obbligatoria che il gruppo sarà costretto a lanciare sull’As Roma dopo l’acquisizione della partecipazione di controllo da james Pallotta “potrebbe essere funzionale al delisting del Club”, questo vorrebbe dire addio a Piazza Affari. E’ quanto si legge in una nota congiunta del club giallorosso e di The Friedkin Group emessa su richiesta della Consob. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

Il ricorso del Trapani per ottenere uno sconto sui due punti di penalizzazione inflitti nel campionato di Serie B 2019-2020 è stato respinto. I siciliani sono stati così condannati alla retrocessione. Ma il Trapani non ci sta ed ha emesso un comunicato ufficiale per manifestare il proprio dissenso: “Il rigetto del ricorso del Trapani Calcio da parte del collegio di garanzia del Coni è un errore che rappresenta e rappresenterà per sempre un unicum nella storia dello sport italiano. Un errore che verrà riconosciuto come tale dalla comunità del Diritto come del resto dimostrato dal parere pro-veritate, terzo ed imparziale, formulato da uno dei più autorevoli giuristi italiani il prof. Guido Alpa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stato stroncato da un infarto in allenamento. E’ morto così Michael Ojo, giocatore di basket 27enne. Stava effettuando un provino per essere tesserato dal Partizan Belgrado, quando è stato colto da un attacco cardiaco. Il centro aveva disputato la scorsa stagione con la Stella Rossa, collezionando un totale di 22 partite con 4.1 punti e 3.0 rimbalzi di media e debuttando anche in Eurolega. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il campionato è finito da quasi una settimana, ma già gran parte delle società sono al lavoro per costruire la nuova stagione, dal momento che quest’estate sarà più “ridotta”. La prima scelta, ovviamente, sarà quella dell’allenatore. Nei giorni scorsi su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento con il borsino attuale di tutti i tecnici delle 20 squadre, specificando però che lo avremmo aggiornato ogni qualvolta fosse emersa qualche novità in merito a rumors, ufficialità o cambi strategie. Ecco come cambia il borsino degli allenatori in Serie A squadra per squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto.

La Juventus programma anche la prossima stagione, il club bianconero ha presentato la maglia da trasferta. “Il connubio tra calcio e arte è il tema portante delle nuove divise della Juventus per la stagione 2020/21 e se già nella maglia Home, presentata lo scorso 30 luglio, trova un’evidente espressione con le strisce proposte come un’unica pennellata, anche nel kit da trasferta sono presenti le stripes dipinte nella maglia e nelle maniche. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della divisa.