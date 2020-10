Le notizie del giorno – Tre club di Serie A nella bufera, ex calciatore in terapia intensiva e le confessioni

Le notizie del giorno -Dopo le polemiche in relazione alla partita Juventus-Napoli, scoppia un nuovo caso che riguarda più da vicino i bianconeri. L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. “È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto“, è quanto confermato da Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. I calciatori che hanno lasciato l’Italia sono: Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, poi anche Buffon e Demiral che sono tornati a casa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La procura di Francoforte ha ordinato perquisizioni in relazione ad un’inchiesta su casi di evasione fiscale che coinvolge la Federazione calcio tedesca Deutschland Fussball Bund (DFB): 200 agenti hanno effettuato le verifiche nella sede principale ed in diversi appartamenti privati. I controlli hanno riguardato cinque regioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Edinson Cavani ha trovato una nuova squadra, si tratta del Manchester United. Il Matador ha firmato per un club glorioso e vuole trovare tranquillità dopo un periodo difficile dovuto al Coronavirus. L’ex Napoli ha raccontato al programma ‘2 de Punta’ di aver contratto in estate il Coronavirus: “C’è stata la possibilità di dare l’addio e stare in campagna, dedicarmi alla mia vita di campagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Una scelta inopportuna”. E’ quanto affermato dal deputato e consigliere comunale della Lega a Verona, Vito Comencini, sull’accordo di sponsorizzazione tra l’Hellas Verona e Justmary.fun, società del commercio di cannabis legale. Siglati anche contratti di sponsorizzazione con Sampdoria e Udinese. “La battaglia contro la commercializzazione della canapa è una delle priorità della Lega e anche in questo caso è necessario essere chiari. Bisogna andare oltre ai meri interessi economici. Lo sport e il calcio rappresentano un universo di valori e un punto di riferimento in particolare per i giovani. Un aspetto che non deve mai passare in secondo piano”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono ore di grande ansia per le condizioni di Antonin Panenka, ex calciatore e dirigente sportivo, attuale presidente del Bohemians 1905. Il classe 1948 ha contratto il virus negli ultimi giorni e si trova in terapia intensiva in un ospedale di Braga. L’annuncio è arrivato direttamente dal club. Sono stati inviati tantissimi messaggi dei club, si tratta di un personaggio molto conosciuto, è stato campione d’Europa nel 1976 con l’ex Cecoslovacchia ed è l’inventore del cucchiaio, riuscì a segnare con un grande gesto tecnico contro la Germania. Ha indossato le maglie di Rapid Vienna, VSE St. Pölten, Slovan Vienna, Hohenau e Kleinwiesendorf. Appese le scarpette al chiodo nel 1993. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

