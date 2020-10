Le notizie del giorno – La vergogna dei tifosi, aperto fascicolo sulla Juventus, paura per il presidente

Le notizie del giorno – L’addio di Federico Chiesa non è andato giù ai tifosi della Fiorentina, il calciatore ha scelto la Juventus. Al momento dell’addio il giocatore è stato ricoperto di insulti, adesso si è verificato un altro episodio. Incredibilmente nel mirino è finito anche Lorenzo Chiesa, classe 2004, 16 anni e fratello minore del calciatore. Gioca nelle giovanili della Fiorentina ed, a questo punto, non è da escludere un altro divorzio. Una parte dei tifosi viola ha commentato sui social con insulti e attacchi personali alla famiglia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con un vero e proprio caso, tutto è nato dalla positività di due calciatori del Napoli. La partita contro la Juventus non si è disputata e c'è attesa per la decisione del giudice sportivo. Poi sono nate delle polemiche per la partenza dei calciatori bianconeri per le Nazionali, dopo la positività di due membri dello staff. La procura ha aperto un fascicolo denominato 'k', non ci sono indagati e nemmeno ipotesi di reato. A segnalare l'episodio era stata l'Asl. In caso di accertamento di una violazione solo amministrativa la vicenda passerà alla Prefettura. Il rischio massimo è di una multa.

Momenti di grande tensione in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si è rivolto alla Questura di Roma per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una serie di minacce ricevute: "Ti facciamo fuori, guardati le spalle", "Ti ammazziamo". Al suo indirizzo sono stati inviati anche dei proiettili. La situazione è degenerata dopo l'ultima stagione che non è stata entusiasmante, ma soprattutto dopo i tentativi falliti di cessione della società. "Ho paura per i miei figli, solo questo" ha commentato il numero uno del club. La contestazione ormai va avanti da tempo. "Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada – le sue parole all'Adnkronos -. Certo, sarebbe meglio non riceverle queste minacce perché non sai mai chi hai davanti".

Marco Tardelli è stato uno dei calciatori più forti italiani, l'ex centrocampista parla per la prima volta del rapporto con Myrta Merlino, la storia d'amore è nata quattro anni fa. Il classe 1954 si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. "Non rinnego niente. Nemmeno il flirt con Moana Pozzi. Non rinnego niente. Ma non mi sembra più il caso di parlarne. È passato tantissimo tempo e poi lei non c'è più". Su Myrta Merlino: "è stata a lungo un'amica. Poi, quattro anni fa, tutto è cambiato. È l'amore della mia vita: un legame molto profondo".

Marika Fruscio si conferma sempre di più in grande forma. E' una tifosa del Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso non è scesa in campo per l'ultima giornata del campionato di Serie A dopo la positività di calciatori e membri dello staff. Non sono mancate le polemiche, l'argomento è stato anche affrontato su Topcalcio24, proprio con la presenza della bellissima Marika.

La storia è stata considerata come un vero e proprio scandalo. Stiamo parlando del rapporto amoroso tra il calciatore Hulk e e Camila Angelo, la nipote dell'ex moglie dell'attaccante. La relazione è finita su tutti i giornali, ma questo non ha portato al divorzio. Anzi i due sono sempre più innamorati, come dimostrano le ultime foto pubblicate sui social.