“Quando chiedi un favore a tuo fratello”, Simone Inzaghi condanna Filippo ed il web si scatena [FOTO]

Nella serata di ieri è arrivato un altro verdetto nel campionato di Serie A, il Benevento è ufficialmente retrocesso in Serie B. Si è giocata la partita di recupero tra Lazio e Torino, il risultato di 0-0 ha permesso ai granata di mantenere la categoria. La sfida è stata vera, il tecnico Simone Inzaghi ha provato a ‘mantenere in vita’ il fratello Filippo con l’obiettivo di giocarsi tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata proprio tra Torino e Benevento. Ma la Lazio non è riuscita a vincere ed i granata hanno festeggiato il traguardo con una giornata d’anticipo.

Il Benevento può recriminare in particolar modo per il pareggio contro il già retrocesso Crotone. L’obiettivo della squadra di Pippo Inzaghi era quello di giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo match di campionato, ma la Lazio del fratello Simone ha condannato il Benevento alla retrocessione. Ovviamente il web si è come al solito scatenato, sono stati pubblicati tanti meme che riguardano la famiglia Inzaghi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dai social.