“Chiesa terzino”, “Pirlo e Paratici all’Inter”: le reazioni dopo il ritorno di Allegri alla Juventus

Il valzer delle panchine in Serie A si completa sempre di più ed il pezzo più importante si è incastrato: stiamo parlando di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha deciso di tornare alla Juventus, l’accordo è stato raggiunto, inutili i tentativi di Real Madrid e soprattutto Inter. Allegri è legato alla Juventus da un rapporto che va oltre il calcio e non ha mai avuto dubbi sul ritorno in bianconero, prenderà il posto di Andrea Pirlo con l’intenzione di riportare il club a lottare per lo scudetto e togliersi soddisfazioni anche in Champions League.

Juventus-Allegri, le reazioni

L’ultima stagione in casa Juventus non è stata positiva, la decisione di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata azzardata. In campionato non ha lottato quasi mai per lo scudetto e ha conquistato la qualificazione in Champions League solo all’ultima giornata grazie al passo falso del Napoli contro il Verona. Le vittorie in Supercoppa e Coppa Italia sono solo delle piccole consolazioni. Sono arrivate tantissime reazioni da parte del mondo del web, i tifosi della Juventus sono al settimo cielo per il ritorno di Allegri, si registra anche qualche critica più messaggi ironici: “Chiesa terzino”, “Pirlo e Paratici all’Inter”, si legge. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi dal web ed i meme da Instagram.