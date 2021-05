Nella giornata di ieri si è verificato un episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio. Il padre del calciatore Gianluca Scamacca è entrato al centro sportivo di Trigoria con una spranga, ha minacciato i dirigenti della Roma e distrutto alcune auto. L’uomo ha minacciato tutti i presenti ed i motivi del folle gesto non sono stati ancora chiariti: il calciatore ha indossato la maglia del club giallorosso ai tempi della Primavera.

L’episodio ha scatenato ovviamente reazioni dal mondo del web, sono stati pubblicati tantissimi messaggi, ovviamente anche in senso ironico. In molti provano a dare una spiegazione: dall’aspetto economico, alla fede calcistica laziale fino alla possibilità di giocarsi nella prossima stagione la Conference League con la maglia del Sassuolo (i neroverdi sono in corsa proprio con la Roma per l’unico posto a disposizione). In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.