“E’ come passare da una BMW ad una Dacia”, le reazioni su Simone Inzaghi all’Inter: i meme sui social

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Colpo di scena per la panchina nerazzurra, il trasferimento a Milano sembrava definitivamente sfumato dopo l’accordo di ieri sera con il presidente Lotito. Poi la dirigenza nerazzurra ha deciso di rilanciare in giornata con un’offerta vantaggiosa dal punto di vista economico, Simone Inzaghi ha accettato. Si tratta dell’occasione della vita per il tecnico, dovrà riuscire nell’impresa di non far rimpiangere un allenatore come Antonio Conte.

Sfumato Massimiliano Allegri, l’ex attaccante è sempre stato la prima scelta dell’Inter, soprattutto per una questione di modulo. L’Inter non ha mai mollato la presa e oggi ha raggiunto l’accordo. Sono arrivate tante reazioni di delusione da parte dei tifosi della Lazio, ma soprattutto quelli interisti non sono al settimo cielo. “E’ come passare da una BMW ad una Dacia”, si legge sui social. In alto la FOTOGALLOERY con i messaggi ed i meme.