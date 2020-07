Lecce-Brescia 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Lapadula trascina i suoi, sarà vittoria di Pirro? [FOTO]

Lecce-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Il Lecce batte il Brescia e prova a sperare nella salvezza, nonostante la vittoria del Genoa nel derby. Salentini che partono meglio e più convinti. Il vantaggio lo firma Lapadula di testa. Il raddoppio porta ancora la firma dell’attaccante, che stavolta sfrutta una corta respinta della difesa. Il Brescia prova a rientrare in partita con la girata di Dessena in mischia. Le speranze delle Rondinelle durano poco. E’ Saponara a chiudere definitivamente il match con una bella ripartenza. In alto la FOTOGALLERY.

Lecce-Brescia, le pagelle di CalcioWeb

LECCE (4-3-3): Gabriel 6; Rispoli 6.5, Lucioni 6, Paz 6, Donati 6.5; Barak 6.5, Tachsidis 6, Mancosu 5.5; Saponara 7, Falco 6.5 (58′ Majer 6), Lapadula 7.5 (46′ Shakhov 6).

BRESCIA (4-4-2): Joronen 5.5; Sabelli 5 (51′ Semprini 5), Chancellor 5 (46′ Gastaldello 5), Papetti 4.5 (83′ Mateju sv), Mangraviti 5 (63′ Bjarnason 5.5); Zmrhal 5.5, Tonali 5.5, Dessena 6.5, Martella 5.5; Torregrossa 6, Donnarumma 5.5 (46′ Ayé 5.5).