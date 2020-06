Lecce-Milan 1-4, le pagelle: Bonaventura in grande spolvero, Falco chiuso in (G)abbia [FOTO]

Lecce-Milan, le pagelle – Il Milan sbanca Lecce e si rilancia in chiave Europa League, in attesa dello scontro diretto Verona-Napoli. Ottima prestazione della squadra di Pioli che vince 1-4. Il vantaggio porta la firma di Castillejo, in spaccata su cross dalla destra di Calhanoglu. Infortunio per Kjaer, sostituito da Gabbia. Proprio il giovane difensore commette un’ingenuità, atterrando Babacar in area. Dagli undici metri è perfetta la trasformazione del senegalese. Sembra la rinascita dei salentini e invece si scatena il Diavolo. Bonaventura sfrutta una corta respinta di Gabriel e insacca il pallone dell’1-2. Passano due minuti e Rebic si invola da metà campo, per poi concludere con un bel destro a tu per tu con Gabriel. La quarta rete porta la firma di Rafael Leao, appena entrato al posto di Rebic. Sul cross dalla destra di Conti, il portoghese insacca di testa. Il Milan raggiunge momentaneamente il sesto posto, il Lecce rimane invischiato nella lotta salvezza. In alto la FOTOGALLERY del match.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel 5.5; Rispoli 5, Meccariello 5.5, Lucioni 5, Calderoni 5; Petriccione 5, Tachtsidis 4.5, Mancosu 6.5 (87′ Shakhov sv); Falco 4.5, Saponara 4.5 (87′ Vera sv); Lapadula 5 (46′ Babacar 6).

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 6.5, Kjaer 6 (40′ Gabbia 5.5), Romagnoli 6.5, T. Hernandez 6.5; Kessié 6 (86′ Paquetá sv), Bennacer 6; Castillejo 6.5 (68′ Saelemaekers 6), Calhanoglu 6, Bonaventura 7 (86′ Biglia sv); Rebic 7 (68′ Leao 6.5).