Lecce-Milan e l’abbraccio di Rebic al raccattapalle, il club giallorosso spiega il motivo del gesto [FOTOGALLERY]

Durante Lecce-Milan, subito dopo il gol dell’1-3, Ante Rebic – oltreché festeggiare con i compagni- è andato ad abbracciare… il raccattapalle della squadra salentina. Gesto bello, sicuramente, ma che ha sorpreso e stupito tanti. Ha suscitato tanta curiosità, e anche polemiche, ma il club giallorosso ha voluto fare chiarezza sull’accaduto spiegando il motivo del gesto.

“Nella partita di ieri con il Milan – il tweet del Lecce – viene designato per fare il raccattapalle. Rebic dopo aver segnato il gol lo vede affranto e, compiendo un bel gesto, lo abbraccia per rinfrancarlo. Ha 19 anni, vive in provincia di Lecce e da cinque anni milita nel nostro Settore Giovanile, coltivando il sogno di esordire in prima squadra con la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Sogno accarezzato in amichevole con il Cosenza”. In basso il tweet, in alto la FOTOGALLERY dell’esultanza dell’attaccante, con il momento dell’abbraccio al raccattapalle.