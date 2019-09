Lecce-Napoli 1-4, le pagelle di CalcioWeb: Llorente non si ferma [FOTO]

Lecce-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, successo facile per il Napoli che ha conquistato tre punti importanti sul campo del Lecce, 1-4 il risultato finale, giornata di grazia per gli attaccanti azzurri, ancora in gol lo spagnolo Llorente (doppietta), in rete anche Insigne su calcio di rigore ed il centrocampista Fabian Ruiz, per Liverani non basta la rete siglata da Mancosu su calcio di rigore. Importante scatto ed Napoli che conquista tre punti preziosi per lo scudetto e manda un segnale alle dirette concorrenti, Juventus ed Inter. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Lecce-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Lecce: (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 5.5 (Dal 70′ Benzar s.v.), Lucioni 5.5, Rossettini 6, Calderoni 5.5; Tabanelli 5.5, Majer 6, Tachtsidis 4.5 (dal 46′ Petriccione 5); Mancosu 6.5; Farias 6 (dal 65′ Lapadula 5.5), Falco 5.5.

Napoli: (4-4-2): Ospina 5.5; Malcuit 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 7, Ghoulam 6.5; Fabian Ruiz 7, Zielinski 6, Elmas 6 (Dal 74′ Callejon s.v.), Insigne 7; Milik 6 (Dal 73′ Lozano 6), Llorente 8.5 (dall’87’ Luperto s.v.). All: Ancelotti