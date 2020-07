Lecce-Sampdoria 1-2, le pagelle di CalcioWeb: la sagra dei rigori, Ramirez batte Mancosu [FOTO]

Lecce-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Una lotteria dei rigori bella e buona, ma all’interno dei 90 minuti regolamentari. Lecce-Sampdoria è tutta qui. Tre gol, tre rigori. In sintesi, Ramirez batte Mancosu per due penalty a uno. Perfetti i due calciatori dagli undici metri e vittoria pesantissima per la compagine di Ranieri, che stacca gli stessi giallorossi a +4. Salentini che rimangono invischiati nei bassifondi. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; 6.5 Rispoli 5.5, Donati 6, Meccariello 6 (46′ Babacar 6), Paz 5, Calderoni 6 (88′ Vera sv); Barak 5.5, Tachtsidis 5 (46′ Petriccione 5.5), Mancosu 6.5; Falco 5.5 (68′ Farias 6), Saponara 6.5 (81′ Shakov sv).

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6.5 (76′ Murru); Depaoli 6.5, Thorsby 5.5, Ekdal 6 (76′ Vieira 6), Jankto 6 (84′ Leris sv); Ramirez 7.5; Bonazzoli 5 (46′ Gabbiadini 6).