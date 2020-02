Lecce-Torino 4-0, per Mazzarri è notte fonda: la squadra di Liverani in giornata di grazia, le pagelle

Lecce-Torino – Sprofondo Torino. Altra pesantissima sconfitta per la squadra di Walter Mazzarri, l’allenatore adesso a serio rischio esonero, la dirigenza granata potrebbe decidere per il ribaltone entro le prossime ore. Prestazione veramente da dimenticare per gli ospiti che non sono mai stati in partita, gli uomini di Liverani invece conquistano tre punti preziosissimi per la salvezza, padroni di casa in grande spolvero. La partita sembra già chiusa nel primo tempo, il Lecce in doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Deiola e Barak. Il Torino non reagisce nel secondo tempo e naufraga nella ripresa, a chiudere definitivamente i conti sono prima Falco con una magia da lontano ed infine Lapadula su calcio di rigore. Finisce con un netto 4-0, in basso le pagelle di CalcioWeb.

Lecce-Torino, le pagelle di CalcioWeb

LECCE (4-3-1-2): Vigorito 6; Rispoli 6.5, Rossettini 6, Lucioni 6,5, Donati 6; Deiola 7 (Dal 57′ Petriccione 6), Majer 6.5 (Dall’82’ Paz s.v.), Barak 7.5; Saponara 6.5 (dal 72′ Skakhov s.v.); Falco 7.5, Lapadula 7. All.Liverani 8

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6; Djidji 4.5 (dal 58′ Edera 5), Nkoulou 5, Bremer 4; De Silvestri 5.5, Rincon 5 (Dal 70′ Lyanco 5), Meitè 5, Aina 5.5; Verdi 5.5 (dal 23′ Millico 5), Berenguer 5; Belotti 5.5. All.Mazzarri 3