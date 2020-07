La bomba del Sun: “Super Leeds con Ibrahimovic e Cavani, l’11 per la prossima stagione”. Anche se… [FOTO]

Dopo ben 16 anni, il Leeds è riuscito a tornare in Premier League. E’ grazie alle scelte sapienti di Radrizzani, tra cui ‘El Loco’ Bielsa, se gli Whites hanno fatto ritorno nella categoria in cui, prima di tutti questi anni nefasti, facevano la voce grossa in campionato e non solo. C’è da scommettere ovviamente che, a questo punto, si vogliano fare le cose in grande per il primo anno in massima serie dal 2004 ad oggi. A tal proposito a lanciare la bomba è, dall’Inghilterra, il Sun. Sul mercato il club interverrà per convincere Ibrahimovic e Cavani a trasferirsi, riformando una coppia d’attacco già vista a Parigi.

Su questa notizia, però, occorre fare alcune precisazioni. La prima è legata al rapporto tra i due, che sembrerebbe essere non proprio idilliaco. A svelarlo, qualche settimana fa, fu l’ex Lazio Ciani: “Ibra ha detestato solo 3-4 compagni nella sua carriera, uno di questi era Cavani al Psg”. La seconda è da ricercare proprio nelle parole del presidente Radrizzani, che allontanerebbero lo svedese dall’Inghilterra: “Abbiamo provato a prenderlo a gennaio, poi ha scelto di andare al Milan e l’idea è sparita. Ritengo che ormai sia troppo tardi“. La terza è relativa al suo futuro al Milan, adesso meno incerto dopo il rinnovo di Pioli e dei risultati incoraggianti. Su Cavani, invece, il numero uno del club è stato più ‘aperto’: “Non ne abbiamo mai parlato con il mister, non facciamo mai niente senza coordinarci con lui. Sicuramente ci abbiamo pensato, è ancora libero. Vedremo”.

A questo punto, più che coppia d’attacco sarebbe una staffetta. ‘Scartato’ il primo, potrebbe arrivare il secondo. Di certo, però, al Sun piace sognare. E non solo al Sun. Qualsiasi tifoso, del Leeds o no, potrebbe aver pensato anche per un solo momento ad una coppia d’attacco da urlo e nuova di zecca per una squadra neopromossa e che mancava dalla scena della grande Premier da 16 anni. Una favola. Probabilmente destinata a rimanere tale.

Nella sua analisi sul mercato, però, il tabloid britannico non si sofferma solo sui due grandi bomber. Parla anche di Claudio Bravo per la porta e dell’ex Udinese e Juve Mauricio Isla per la fascia destra. E così, ne uscirebbe un 11 di tutto rispetto. Lo riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.