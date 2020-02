“Lei non potrebbe lavorare da noi perchè è un pacco”: caos e ironia dopo il botta e risposta Sarri-Poste

La Juventus si prepara per la partita di Coppa Italia contro il Milan, si gioca l’andata della semifinale. Non è un buon momento per gli uomini di Maurizio Sarri, nell’ultimo match in campionato brutta sconfitta contro il Verona ma la squadra è comunque in corsa per tutti gli obiettivi, anche in campionato e Champions League. Il tecnico è finito nel mirino, nelle ultime ore sono andati in scena diversi incontri tra dirigenti e calciatori e dirigenti ed allenatore per provare a compattare l’ambiente e risollevarsi. Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia del match e ha fatto discutere per una frase: “se volevo essere sotto esame lavoravo in Posta”. Immediata è arrivata la risposta di Poste italiane attraverso un comunicato ufficiale: “si informi, gli esami li facciamo”, si legge. Nelle ore subito successive non sono mancate le reazioni social, in particolar modo sono arrivati diversi messaggio sui social, alcuni anche divertenti: “lei non potrebbe lavorare da noi perchè è un pacco”, scrive Gene Gnocchi.