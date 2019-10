L’Italia sull’ottovolante, altra vittoria per Euro 2020: il Liechtenstein crolla nel finale, finisce 0-5 [FOTO]

Liechtenstein-Italia live – E’ andato in archivio un altro match valido per Euro 2020, nonostante la qualificazione conquistata con tre giornate d’anticipo dopo il successo contro la Grecia, l’Italia non si ferma e conquista un’altra vittoria, tutto facile contro il Liechtenstein ed ottava vittoria consecutiva. Partita di controllo per l’Italia che ha rischiato solo in alcune occasioni, per il resto ha controllato senza grossi problemi grazie anche al gol in avvio di Bernardeschi che ha aperto l’incontro. Poi qualche errore di troppo sottoporta prima di scatenarsi nella ripresa con le reti in serie di Belotti (doppietta), Romagnoli e El Shaarawy. Finisce con un netto 0-5, Italia sull’ottovolante. La squadra di Mancini vince e convince e si candida ad essere grande protagonista ai prossimi Europei.

90′ – Fischio finale, l’Italia vince 0-5, nel finale in rete anche il gol Balotti.

83′ – In gol anche El Shaarawy che torna al gol anche in Nazionale, 0-4 per l’Italia.

76′ – Tris di Romagnoli, Italia adesso in scioltezza, tutto facile per la squadra di Mancini che si avvicina all’ottava vittoria consecutiva.

69′ – L’Italia chiude i conti, colpo di testa di Belotti e raddoppio degli azzurri, abbraccio con Immobile.

65′ – L’Italia non chiude il match ed il Liechtenstein ci crede, intervento miracoloso del portiere Sirigu che salva il risultato.

49′ – Clamorosa trattenuta in area di rigore ai danni di Belotti, l’arbitro incredibilmente non fischia il penalty.

45′ – Si è concluso il primo tempo, Italia in vantaggio con il punteggio di 0-1. La squadra di Mancini ha dimostrato la netta superiorità numerica, qualche disattenzione in difesa che però non è stata sfruttata dal Liechtenstein.

26′ – Continua il dominio dell’Italia, gli azzurri continuano a tenere il pallino del gioco ma senza però riuscire a sfondare, 0-1 il risultato per gli azzurri.

1′ – Subito in gol Bernardeschi, Italia in vantaggio, cross perfetto di Biraghi.

Liechtenstein-Italia live

LIECHTENSTEIN (5-3-2): B.Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel, Yildiz (dall’83’ Wolfinger); M.Buchel, Polverino (dal 56′ Frick N,), Sele; Salanovic, Gubser (Dal 63′ Frick Y). CT: Kolvidsson.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, G.Mancini, Romagnoli, Biraghi (Dall’88’ Bonucci); Zaniolo (Dal 63′ El Shaarawy), Cristante, Verratti; Bernardeschi (Dal 74′ Tonali), Belotti, Grifo. CT: Mancini.