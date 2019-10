Liechtenstein-Italia, le pagelle di CalcioWeb: Cristante in stile il Padrino, Mancini partoriente [FOTO]

LIECHTENSTEIN-ITALIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – L’Italia fa 8 su otto. Vittoria in Liechtenstein per 0-5. Partita più complicata di quanto dica il punteggio. A segno Bernardeschi, Belotti con una doppietta, Romagnoli ed El Shaarawy. Belotti e Bernardeschi i migliori degli azzurri. Ottimo Salanovic nelle fila dei padroni di casa. In alto la FOTOGALLERY.

Liechtenstein (5-3-2): B.Buchel 6.5; Rechsteiner 5.5, Kaufmann 6.5, Hofer 6, Goppel 5.5, Yildiz 6 (83′ Wolfinger sv); M.Buchel 6.5, Hasler 5.5, Polverino 5.5 (56′ N.Frick 5.5); Salanovic 7, Gubser 5.5 (63′ Y.Frick 5.5).

Italia:

Sirigu 7: pensava di vivere una serata tranquilla ma, vuoi la distratta difesa azzurra, vuoi la vivacità di Salanovic, deve impegnarsi e tanto: COME TI ROVINO LE VACANZE.

Di Lorenzo 6.5: non la miglior versione del terzino del Napoli, che sa e deve fare molto meglio, migliora nel secondo tempo e regala l’assist a Belotti: RIMANDATO…E NON A SETTEMBRE.

Mancini 5.5: distratto come tutta la difesa azzurra, si perde nella confusione generale: REGALATEGLI UN NAVIGATORE.

Romagnoli 6.5: per non essere da meno, si allinea alla prestazione dei compagni di reparto, mezzo voto in più per il gol: UMILE.

Biraghi 6.5: il più positivo dei quattro dietro, spunti interessanti sulla corsia mancina e qualche cross non sfruttato dai compagni: SUGGERITORE (88′ Bonucci sv)

Zaniolo 5.5: ci aspettavamo più personalità dal centrocampista della Roma, prova qualche timida iniziativa, ma niente di più: LEONE IL CANE FIFONE (63′ El Shaarawy 7)

Cristante 6.5: uno dei migliori degli Azzurri, preciso quando c’è da impostare, in pieno stile “Il Padrino” lascia agli altri il lavoro sporco: MARLON BLANDO.

Verratti 6.5: tiene palla come pochi al mondo, non la passa a nessuno, nemmeno al magazziniere a fine partita: INNAMORATO DEL PALLONE.

Bernardeschi 7: vive un momento d’oro, segna sempre e gioca bene: STATO DI GRAZIA (74′ Tonali 5.5)

Belotti 7: ci mette l’anima come sempre, trova il gol (come sempre), quando i compagni non lo servono si incazza: IL PALLONE E’ MIO E CI GIOCA CHI DICO IO.

Grifo 6: parte bene, poi si perde un po’, è così gentile che prima di dribblare un avversario gli chiede il permesso: BONACCIONE.

Menzione speciale a Mancini 8: otto come le vittorie nel girone, meriterebbe 9 visto che raggiunge Pozzo, nel primo tempo è costretto a sgolarsi, urla così tanto che un medico seduto in tribuna accorre convinto si trattasse di una donna incinta: GINECOLOGO.