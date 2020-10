“Avete comprato il lievito?” Laura Cremaschi scatena il web con uno scatto in cucina [FOTO]

Laura Cremaschi si conferma sempre più sexy, è molto seguita sui profili social, in particolar modo può contare su quasi un milione di follower, numeri veramente altissimi. E’ una grande protagonista del mondo della televisione, è salita alla ribalta anche grazie al programma televisivo ‘Avanti un altro’. “Avete comprato il lievito?”, è la didascalia di uno scatto pubblicato su Instagram, Laura Cremaschi è irresistibile anche in cucina. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della showgirl.