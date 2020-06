Liga, l’Alaves beffa il Real Sociedad: indicazioni per zona salvezza e Champions, la classifica

In attesa della partita tra Real Madrid e Valencia, si è giocata la sfida tra Alaves e Real Sociedad. Sono arrivate indicazioni sia per la zona Champions League che per la salvezza. Dopo un primo tempo che non ha regalato tantissime emozioni, la gara si è aperta. Nella ripresa il risultato si sblocca, è il centrocampista Borja Sainz a portare in vantaggio i padroni di casa.

Il Real Sociedad si mette alla ricerca del pareggio, ma fa molta fatica a concretizzare. All’81’ rimane in 10 per l’espulsione di Zaldua, 6 minuti si ristabilisce la parità, stesso provvedimento anche per Tomás Pina Isla. Nel finale la chiude Aguirregabiria. Non c’è più tempo, finisce 2-0. Scatto dell’Alaves per la salvezza, l’Atletico Madrid approfitta dello stop del Real Sociedad.

LA CLASSIFICA