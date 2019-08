Liga, Athletic Bilbao-Barcellona 1-0, un eurogol di Aduriz stende la squadra di Valverde [FOTO e VIDEO]

Il Barcellona è stato sconfitto 1-0 a Bilbao dall’Athletic all’esordio stagionale in Liga. Privo di Lionel Messi convalescente, con Luis Suarez infortunato al 32′, il Barcellona campione uscente si è inchinato a un gran gol del veterano Aritz Aduriz. Deludenti Griezmann e de Jong.

A partire bene sono i padroni di casa. Inaki Williams è letteralmente imprendibile nei primi munti. Al 7′ l’attaccante del Bilbao calcia dai 20 metri, costringendo ter Stegen al miracolo. Al 15′ è ancora Williams ad andare vicino al gol e ci vuole un altro grande intervento del portiere tedesco a slavare il Barcellona. Blaugrana che crescono nella seconda metà del primo tempo. Al 33′ follia di Unai Lopez che serve Suarez, il pistolero calcia di prima intenzione ma colpisce il palo. Al 37′ tornano a farsi vedere i baschi con Raul Garcia che impegna ancora una volta ter Stegen. Al 44′ Rafinha tenta la fortuna dalla distanza, ma ancora una volta sono i legni a negare il vantaggio al Barcellona.

Nella ripresa i ritmi si abbassano. Al 70′ è Ivan Rakitic ad avere sul destro la palla del vantaggio, ma il croato spedisce alto. All’84’ si vede Griezmann in una delle sue rare giocate, mancino deviato in calcio d’angolo. Quando la partita sembra destinata allo 0-0 arriva il capolavoro di Aritz Aduriz. L’attaccante spagnolo entra all’88’ e dopo un minuto inventa una splendida sforbiciata che non lascia scampo a ter Stegen. Delirio al San Mamés. In basso il VIDEO del gol, in alto la FOTOGALLERY.