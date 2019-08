Liga, l’Atletico Madrid parte bene: 1-0 al Getafe, Morata gol e rigore sbagliato [FOTO]

L’Atletico Madrid inizia bene. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte il Getafe per 1-0. Colchoneros che partono bene e trovano il gol poco dopo la metà del primo tempo. Trippier crossa dalla destra e Morata incorna in tuffo per la rete del vantaggio. Al 38′ il Getafe resta in 10 per l’espulsione di Molina, decretata dopo il consulto al VAR. Al 42′ si ristabilisce la parità numerica per il doppio giallo a Renan Lodi. Nella ripresa Morata ha l’occasione per il 2-0 e la doppietta personale, ma lo spagnolo sbaglia il calcio di rigore, para Soria. Nel finale la partita si innervosisce e volano i cartellini, stavolta gialli. All’86’ arriva la grande occasione per il pari del Getafe, ma il tiro di Angel colpisce la traversa. In alto la FOTOGALLERY.

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Athletic Bilbao – Barcellona 1-0

SABATO

Celta Vigo – Real Madrid 1-3

Valencia – Real Sociedad 1-1

Maiorca – Eibar 2-1

Leganes – Osasuna 0-1

Villarreal – Granada 4-4

DOMENICA

Alaves – Levante 1-0

Espanyol – Siviglia 0-2

Real Betis – Valladolid 1-2

Atletico Madrid – Getafe 1-0

CLASSIFICA: Alaves, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Maiorca, Osasuna, Real Madrid, Siviglia, Valladolid 3 punti; Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Granada 1; Barcellona, Celta, Eibar, Leganes, Levante, Espanyol, Real Betis, Atletico Madrid, Getafe 0.