Liga, l’Atletico Madrid sbatte contro il Bilbao: dedica commovente di Diego Costa [FOTO, VIDEO e CLASSIFICA]

Si è concluso un altro match per la Liga Spagnola, sono scese in campo l’Athletic Bilbao e l’Atletico Madrid, 1-1 il risultato finale. La squadra di Simeone continua a non entusiasmare, anche la qualificazione in Europa è a serio rischio. Il ritorno in campo dei Colchoneros ha deluso le aspettative, ovviamente la squadra non è nella migliore condizione fisica, ma non è riuscita ad imporre nemmeno la qualità tecnica.

Ad aprire le marcature è stato Iker Muniain, passano solo 2 minuti e l’Atletico Madrid pareggia. Il marcatore è Diego Costa. L’attaccante ha mostrando la maglia di Virginia Torrecilla, giocatrice dell’Atletico Madrid Femminile che poco tempo fa è stata operata per un tumore al cervello. Nel secondo tempo il risultato non cambia più, finisce 1-1. L’Atletico Madrid sale a quota 46, il Bilbao a 38. In alto la fotogallery con le foto.

LA CLASSIFICA

BARCELLONA 61 REAL MADRID 56 SIVIGLIA 50 REAL SOCIEDAD 46 GETAFE 46 ATLETICO MADRID 46 VALENCIA 43 VILLARREAL 41 GRANADA 41 BILBAO 38 OSASUNA 34 LEVANTE 34 BETIS 33 VALLADOLID 32 ALAVES 32 EIBAR 27 CELTA VIGO 26 MAIORCA 25 LEGANES 23 ESPANYOL 23