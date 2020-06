Liga, il Barcellona vince e Messi sfodera il nuovo look. Blitz del Valladolid di Ronaldo [FOTO e CLASSIFICA]

Due successi esterni nelle ultime due gare della Liga di oggi. Il Barcellona espugna il campo del Maiorca. Risultato di 0-3 che non rispecchia a pieno quanto visto. I padroni di casa impensieriscono più di una volta i catalani. Vantaggio firmato da Vidal, con un colpo di testa dopo due minuti. I padroni di casa provano a reagire con Kubo, bravo ter Stegen a dirgli di no. Al 37′ arriva il raddoppio: Braithwaite sfrutta un colpo di testa di Messi e infila in rete con un tap-in. Controllo al VAR e gol regolare. Budimir e Pozo mettono i brividi ai blaugrana, che comunque chiudono la gara al minuto 80 con Jordi Alba e arrotondano ulteriormente con il solito Messi. Look rinnovato per l’argentino, che torna all’antico. Vittoria esterna anche per il Valladolid di Ronaldo. Sul campo del Leganes, è Unal a sbloccare il punteggio dopo 2′. Raddoppia Alcaraz al 54′, gol della bandiera di Oscar su rigore. In alto la FOTOGALLERY, in basso risultati e classifica.

RISULTATI LIGA

Granada-Getafe 2-1

Valencia-Levante 1-1

Espanyol-Alaves 2-0

Celta Vigo-Villarreal 0-1

Leganes-Valladolid 1-2

Maiorca-Barcellona 0-4

LA CLASSIFICA