Liga, finalmente il vero Atletico Madrid: 0-5 contro l’Osasuna, la classifica [FOTO]

Finalmente una partita convincente per l’Atletico Madrid. L’ultima gara di oggi ha regalato grande spettacolo, tutto facile per gli uomini di Simeone contro l’Osasuna che hanno vinto con il risultato di 0-5. I Colchoneros aprono le marcature con l’attaccante Joao Felix, nel secondo tempo è sempre il portoghese a raddoppiare.

In campo c’è una sola squadra, entrano Llorente e Morata, dopo pochi minuti trovano il guizzo giusto per andare in rete. Ad arrotondare il risultato è stato Carrasco. L’Atletico Madrid torna momentaneamente al quarto posto a quota 49 punti, l’Osasuna fermo a 35.

LA CLASSIFICA