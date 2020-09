Liga, solo un pareggio per il Real Madrid all’esordio [FOTO]

Esordio deludente per il Real Madrid nel primo match della liga spagnola, impresa del Real Sociedad che è riuscito a strappare un punto prezioso, 0-0 il risultato finale. La squadra di Zinedine Zidane è sembrata in difficoltà dal punto di vista fisico e poco lucida in fase realizzativa, in particolar modo Benzema non è riuscito a mettere in mostra le sue caratteristiche.

Qualche occasione anche per i padroni di casa che, però, si sono accontentati del pareggio. I Blancos dovranno cambiare passo, le difficoltà del Barcellona non devono ingannare, sono tante le squadre in corsa per il titolo. Il Real Madrid sale a 1 punto, secondo pareggio consecutivo per il Real Sociedad a quota due.