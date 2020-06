Liga, il Real Madrid riparte col piede giusto: 3-1 all’Eibar [FOTO e CLASSIFICA]

Il Real Madrid risponde al Barcellona. La squadra di Zinedine Zidane regola l’Eibar 3-1 e mantiene il passo degli eterni rivali, vittoriosi ieri a Maiorca. La gara si mette subito in discesa grazie al bel destro di Toni Kroos. A raddoppiare è Sergio Ramos, che deposita in rete il pallone offertogli da Hazard a porta vuota. Il tris lo firma Marcelo, con un sinistro potente. Nella ripresa il Real abbassa i ritmi e gli ospiti trovano il gol della bandiera con Bigas. In alto la FOTOGALLERY, in basso risultati e classifiche.

RISULTATI LIGA

Granada-Getafe 2-1

Valencia-Levante 1-1

Espanyol-Alaves 2-0

Celta Vigo-Villarreal 0-1

Leganes-Valladolid 1-2

Maiorca-Barcellona 0-4

Ath. Bilbao-Atl. Madrid 1-1

Real Madrid-Eibar 3-1

LA CLASSIFICA