Liga, il Real Madrid non molla il Barcellona: prova di forza sul campo del Sociedad [FOTO]

Prova di forza per il Real Madrid, successo su un campo insidioso: quello del Real Sociedad. I Blancos non mollano il Barcellona e si portano a due punti dalla vetta, lo scontro per il titolo è avvincente. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, nella ripresa gli uomini di Zidane aumentano il ritmo. Tra il 50′ ed il 70′ arrivano le reti, prima Sergio Ramos su calcio di rigore, poi il solito Benzema. Il Sociedad la riapre con Merino, ma finisce 1-2. Negli altri match di oggi, tutto facile per il Celta Vigo: risultato tennistico contro l’Alaves, 6-0. Fattore campo anche per il Valencia, 2-0 all’Osasuna.