Liga spagnola, il Real Madrid risponde al Barcellona e torna a +4

Continua la marcia del Real Madrid verso il titolo della Liga spagnola. I blancos hanno risposto alla vittoria del Barcellona, 2-0 il risultato finale contro l’Alaves. Non è stata una partita entusiasmante per la squadra di Zidane, ma l’importante era conquistare i tre punti per continuare la marcia verso la vittoria finale. Basta un gol per tempo ai padroni di casa, apre le marcature il solito Benzema con un calcio di rigore, nella ripresa è Asensio a chiudere i conti, su assist sempre del francese. Il Real Madrid sale a 80 punti, a +4 dal Barcellona.