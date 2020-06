Liga spagnola, ripartenza con il botto: il Siviglia supera il Betis, scatto Champions [FOTO]

Anche la Liga è ripresa con il botto. Dopo la Bundesliga anche il campionato spagnolo è tornato in campo e le emozioni non sono mancate. Si sono affrontate Siviglia e Betis, successo per i padroni di casa. La squadra di Lopetegui stacca momentaneamente il Real Sociedad e il Getafe, vittoria molto importante per la corsa Champions League.

Poche emozioni nel primo tempo, i ritmi sono bassi. Le squadre, ovviamente, sono ancora lontane dalla migliore condizione fisica. Si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il Siviglia aumenta i ritmi ed i risultati sono importanti. Uno-due micidiale tra il 56′ ed il 62′ che chiude i conti: prima è Ocampos a trasformare un calcio di rigore, il raddoppio è arrivato grazie al centrocampista Fernando Reges. Finisce 2-0, il Siviglia sale a quota 50, Betis fermo a 33.

LA CLASSIFICA