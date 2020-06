Liga, succede di tutto tra Betis e Granada: finale scoppiettante e 2-2, la classifica [FOTO]

Dopo il pareggio tra Levante e Siviglia, si è ufficialmente conclusa la giornata della Liga spagnola. Partita combattuta e per lunghi tratti equilibrata quella tra Betis e Granada, due squadre in lotta per obiettivi diversi: la qualificazione in Europa e per la salvezza.

La partita sembra decidersi nel primo tempo, al 29′ è Carlos Fernández a ribadire in rete il pallone del vantaggio per gli ospiti. Il Betis prova a prendere il pallino del gioco, ma è poco concreto in fase realizzativa. Gli ospiti giocano in contropiede, ma non riescono a chiudere i conti. Il match continua, dunque, sul filo dell’equilibrio. Il Granada assapora i tre punti, ma nel finale si ribalta tutto. Clamorosa reazione del Betis che trova due gol in pochi minuti: il primo con Canales su calcio di rigore, il secondo con Cristian Tello. Finita? Macchè. Il Granada pareggia con Soldado in pieno recupero. Finisce 2-2.

LA CLASSIFICA