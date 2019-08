Ligue 1, il Lione parte forte: 0-3 al Louis II contro il Monaco, esordio con espulsione per Fabregas [FOTO]

Buona la prima di Sylvinho sulla panchina del Lione. L’Olympique vince agevolmente sul campo del Monaco. Al 5′ Lione già in vantaggio. Angolo battuto da Bertrand Traoré e stacco di Moussa Dembelé a battere Lecomte. Al 27′ Fabregas viene ammonito dal direttore di gara Buquet, che però viene richiamato al VAR. Dopo aver rivisto le immagini l’arbitro espelle l’esperto centrocampista spagnolo. Al 36′ il Lione raddoppia con una conclusione dalla distanza di Depay, letta male da Lecomte. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Bertrand Traoré sfiora il tris con un mancino a giro, ma Lecomte si riscatta. Al 61′ si fanno vedere i monegaschi in una delle rare sortite offensive con Gelson Martins che impegna Anthony Lopes. Al 70′ è nuovamente il Lione a flirtare con il gol con la conclusione di Depay. All’80’ il Lione la chiude con il tiro dalla distanza di Tousart. Nel finale è ordinaria amministrazione. In alto la FOTOGALLERY.