Ligue 1, la Top 11 scelta dai tifosi: la formazione ideale degli ultimi 25 anni, quanti campioni [NOMI E FOTO]

Non è considerato tra i campionati top in Europa, seppur l’attuale Paris Saint Germain possa tenere in squadra tanti campioni, ma negli anni la Ligue 1 ha sicuramente visto passare calciatori che poi hanno fatto la storia. Proprio per questo, il profilo ufficiale Instagram del campionato francese ha deciso di far votare ai tifosi l’undici ideale degli ultimi 25 anni: tutti i calciatori più forti, ruolo per ruolo, passati dalla Ligue 1 dal 1994 ad oggi. Tanti i campioni, chi ad inizio carriera e chi alla fine. Andiamoli a scoprire con la FOTOGALLERY in alto.