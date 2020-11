Nelle ultime ore si parla di un solo argomento, nel dettaglio un like che non ti aspetti. I follower di Natalia Garibotto, modella brasiliana di 27 anni hanno messo in evidenza un apprezzamento partito dal profilo del Papa, gestito molto probabilmente da un social manager che cura la pagina. Lo scatto in evidenza è molto sexy, la ragazza si è fotografata in reggicalze e con il lato b in bella evidenza. Sono arrivati tantissimi like, anche quello di “Franciscus”. La modella ha commentato in modo ironico: “Almeno andrò in paradiso”. Il like è stato ovviamente rimosso, ma i fan non si sono fatti scappare lo screen. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Natalia Garibotto.