Lilla-Milan 1-1, le pagelle di CalcioWeb: non basta Castillejo, qualificazione ancora apertissima

Lilla-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan non è andato oltre il pareggio nella partita della fase a gironi di Europa League. E’ tutto aperto per la qualificazione alla fase successiva, tutto si deciderà negli ultimi minuti. Contro il Lilla la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, la squadra di Stefano Pioli è passata in vantaggio nel secondo tempo con un gol di Castillejo su assist di Rebic. I rossoneri però non chiudono i conti ed il Lilla ne approfitta, ci pensa Bamba a fissare il punteggio sul definitivo 1-1.

LILLE (4-4-2): Maignan 6; Pied 5.5 (34′ st Djalò sv), Fonte 6, Botman 5, Mandava 5.5; Araujo 6.5 (30′ st Lihadji 6), Xeka 5.5 (18′ st Soumarè 6), Andrè 6, Bamba 7; Yazici 6.5 (18′ st Ikonè 6), David 6.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Dalot 6, Kjaer 6.5, Gabbia 5.5, Hernandez 6.5; Tonali 6.5, Bennacer 6; Castillejo 7.5, Calhanoglu 6 (16′ st Brahim Diaz 6.5), Hauge 5.5 (32′ st Krunic 6); Rebic 7 (16′ st Colombo 5.5).