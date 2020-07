L’Inter si sveglia coi colpacci e i tifosi sognano: Tonali, Ndombele, Kanté. La situazione

CALCIOMERCATO INTER – Nel breve periodo l’obiettivo è quello di concludere la stagione al secondo posto, nel lungo periodo quello di costruire una squadra competitiva in grado di lottare con la Juventus per la vittoria del titolo. L’intenzione dell’Inter è quella di alzare l’asticella per la prossima stagione, il tecnico Antonio Conte ha le idee chiare e ha già fatto alcuni nomi per provare a chiudere alcune trattative. L’obiettivo numero uno è quello di rinforzare il centrocampo, è sempre più vicino l’arrivo di Sandro Tonali, il prospetto più importante nel suo ruolo e che già nelle prossime ore potrebbe diventare un calciatore nerazzurro. Sarebbe stata raggiunta l’intesa totale con il giocatore e con il Brescia per 35 milioni di euro. E’ finita? Macchè. Si proverà a chiudere anche per un altro centrocampista: Tanguy Ndombele, mediano del Tottenham che potrebbe lasciare il club inglese. Più difficile arrivare a Kante, per una questione economica. I tifosi dell’Inter possono pensare in grande, ecco le reazioni sui social dopo le ultime voci di mercato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.