Lione-Juventus 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Rabiot non azzecca nemmeno la via di casa, de Ligt come Sandokan

Lione-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Juventus torna da Lione con una sconfitta. In Francia finisce 1-0. Il gol che decide la partita arriva nel primo tempo. A firmarlo è Tousart su una bellissima azione di Aouar. Molto bene l’autore dell’assist e talento fulgido del Lione. Molto fastidioso per la difesa della Juve Toko-Ekambi. Male molti giocatori della Juventus. Si salvano Cristiano Ronaldo e poco altro. Malissimo Alex Sandro e Rabiot.

LIONE (3-5-2): Lopes 6; Denayer 5.5, Marcelo 6.5, Marcal 6; Dubois 6 (78′ Tete 6), Guimaraes 6, Tousart 7, Aouar 7.5, Cornet 6.5 (81′ Andersen sv); Toko Ekambi 7 (66′ Terrier 6), Dembélé 6.5.

JUVENTUS (4-3-3):

Szczesny 6 – Non può nulla sul gol, per il resto è sempre attento, al contrario dei suoi compagni: VIGILE.

Danilo 5 – Soffre tanto la vivacità degli uomini offensivi del Lione. Aouar se lo beve nello stretto in occasione del gol e Danilo non può permetterselo, oggi usiamo un anagramma: DA-LI’-NO.

de Ligt 5.5 – Ekambi lo mette in difficoltà per tutta la partita, lui rimedia. Sì, una fascia in testa: SANDOKAN.

Bonucci 5 – Ancora più distratto dell’olandese e un difensore della sua esperienza non può permetterselo. Stasera gli servono ripetizioni: DOPOSCUOLA.

Alex Sandro 4.5 – Male, malissimo. Sbaglia banalmente in entrambe le fasi. E’ il punto debole, tra i tanti, della retroguardia juventina: TALLONE D’ACHILLE.

Bentancur 5 – Tante ombre nella partita dell’uruguayano. Male anche lui, storpiamo il suo cognome per dare l’idea della sua prestazione: MAL-TANCUR.

Pjanic 5 – Ritorno a Lione amaro per il regista della Juve. Ma si sa, i sequel raramente hanno fortuna nel cinema: LA SECONDA VOLTA E’ MEGLIO SCORDARLA (61′ Ramsey 6)

Rabiot 4.5 – Poco utile, come spesso gli è capitato in questa stagione. Stasera non azzecca nemmeno la via di casa: SPAESATO (78′ Bernardeschi 5.5)

Cuadrado 5.5 – Qualche luce e qualche ombra per il colombiano. Prova a puntare e a mettere qualche pallone interessante ma poche volte è pericoloso. E dire che quadrato serve a Fifa per fare i cross: COGNOME NON OMEN (70′ Higuain 5.5)

Dybala 5 – Non si vede per quasi un’ora, poi si sveglia ma spreca malamente una delle più grandi occasioni dei bianconeri: MAI UNA JOYA.

Cristiano Ronaldo 6.5 – L’unico a mostrare segni di vita, l’unico a provarci e a rendersi veramente pericoloso. Denayer usa il mestiere e le mani per fermarlo: CR6,5.