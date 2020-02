Lione-Juventus, atmosfera da brividi allo stadio: l’ingresso in campo [FOTO]

Lione e Juventus sono scese in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Maurizio Sarri è una sicura candidata per la vittoria finale. Nonostante l’emergenza Coronavirus il mondo del calcio ha deciso di non fermarsi, è stato consentito ai tifosi bianconeri di partire per la Francia. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio, all’ingresso delle squadre in campo spettacolo mozzafiato con coreografia veramente bellissima. In alto la fotogallery con tutte le immagini dall’interno dell’impianto.