“A Lione sì, ma domenica con l’Inter no. Chissà perché…”, bufera tra i tifosi della Juve

Il Coronavirus sta portando pesanti conseguenze al mondo del calcio, anche per le squadre italiane. E non solo a livello Nazionale, ma anche sul fronte delle competizioni europee. In particolar modo la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets si giocherà a porte chiuse, i nerazzurri possono contare sul risultato dell’andata (0-2) che lascia relativamente tranquilli. Ma sarà comunque un match insolito senza spettatori sugli spalti. Per il momento non sono previste restrizioni per la gara Lione-Juventus, viene permesso ai tifosi bianconeri di partire per la Francia. Ai supporter della Juventus invece è stato impedito di sostenere la squadra nello scontro scudetto contro l’Inter, la sfida infatti si disputerà a porte chiuse. Secondo alcuni si tratta di un controsenso. Vietare l’ingresso allo stadio di Torino, ma permettere la partenza delle stesse persone per la Francia. “Ci permettono di invadere la Francia, ma a casa nostra non possiamo andare allo stadio”, fa notare un tifoso sui social. Per il momento è stata presa questa decisione, ma la situazione è in continua evoluzione e non sono da escludere colpi di scena. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi da Twitter.